Real Time Big Data em São Paulo mostra Haddad com 34%, Tarcísio com 20% e Garcia com 16%

Márcio França, que deixou a disputa pelo governo estadual em um acordo com Haddad, lidera a corrida pelo Senado edit

247 - Pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record, divulgada nesta terça-feira (12) mostra Fernando Haddad (PT) na liderança da disputa pelo governo de São Paulo.

O petista aparece com 34%, seguido pelo candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 20%. O atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 16%.

>>> Haddad vai adiar ao máximo decisão sobre vice

Haddad - 34%;

Tarcísio de Freitas - 20%;

Rodrigo Garcia - 16%;

Vinícius Poit (Novo) - 2%;

Abraham Weintraub (Brasil 35) e Elvis Cezar (PDT) - 1% ;

Felício Ramuth (PSD), Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) - não pontuaram;

Brancos/nulos - 15% ;

Não sabem ou não responderam - 11%.

Segundo turno

De acordo com o levantamento, Haddad venceria tanto Tarcísio quanto Garcia no segundo turno.

Haddad X Tarcísio

Haddad - 38%

Tarcísio de Freitas - 28%

Haddad X Garcia

Haddad - 38%

Rodrigo Garcia - 24%

Senado

O ex-governador Márcio França (PSB), que deixou a disputa pelo governo estadual em um acordo com Haddad, lidera as intenções de voto para o Senado, com 23%.

França - 23%;

Janaína Paschoal (PRTB) - 13%;

Paulo Skaf (Republicanos) - 12%;

Milton Leite (União Brasil) - 5%;

José Aníbal (PSDB) - 3%;

Aldo Rebelo (PDT) e Nise Yamaguchi (PTB) - 2%;

Professor Hoc (Podemos) e Ricardo Mellão (Novo) - 1%;

Branco/nulo - 19%;

Não sabem ou não responderam - 19%.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.500 eleitores de São Paulo entre 8 e 9 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-05804/2022.

