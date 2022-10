RealTime Big Data no ES: Renato Casagrande tem 52% dos votos válidos contra 48% de Carlos Manato

Em votos totais, atual governador tem 48% diante de 42% do deputado federal bolsonarista edit

247 - Pesquisa do instituto RealTime Big Data divulgada nesta quinta-feira (20) mostra o governador Renato Casagrande (PSB) com vantagem sobre o deputado federal bolsonarista Carlos Manato (PL) na disputa pelo governo do Espírito Santo.

Votos válidos:

Renato Casagrande (PSB): 52%

Carlos Manato (PL): 48%

Votos totais:

Renato Casagrande (PSB): 48%

Carlos Manato (PL): 42%

Brancos/Nulos: 6%

Indecisos: 4%

Encomendado pela Record, o levantamento ouviu, presencialmente, 1.000 eleitores entre os dias 18 e 19 de outubro e está registrado no TSE sob o protocolo ES-03513/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

