‘Recebo com espírito democrático’, diz Witzel sobre a abertura de impeachment na Alerj

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), disse que recebeu a abertura do impeachment contra ele pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) com “espírito democrático”, em nota divulgada nesta quarta-feira (10).

Entre os 70 parlamentares presentes na sessão, 69 votaram favorável à abertura, pois o deputado Rosenverg Reis (MDB) se absteve. Até deputados do PSC, partido do governador, votaram a favor do processo.

A votação, entretanto, foi simbólica já que dependia do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) de abrir o pedido de impeachment.

Confira a nota de Witzel:

"Recebo com espírito democrático e resiliência a notícia do início da tramitação do processo de impeachment pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Estou absolutamente tranquilo sobre a minha inocência. Fui eleito tendo como pilar o combate à corrupção e não abandonei em nenhum momento essa bandeira. E é isso que, humildemente, irei demonstrar para as senhoras deputadas e senhores deputados.

Como bem ressaltaram o presidente da Alerj, André Ceciliano, e a maioria dos parlamentares, terei direito à ampla defesa e tenho certeza absoluta de que poderei demonstrar que nosso governo não teve tolerância com as irregularidades elencadas no processo que será julgado.

Vou seguir nas minhas funções como governador e me preparar para a minha defesa. Tenho certeza que os parlamentares julgarão os fatos como eles verdadeiramente são".

