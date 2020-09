Redemoinho de fogo invade bairro em Ribeirão Preto e moradores entram em pânico (VÍDEO)

247 - Um redemoinho de fogo em uma área verde chegou próximo a um condomínio na zona Sul de Ribeirão Preto (SP) no início da tarde desta sexta-feira (18). Segundo reportagem do portal G1, o vídeo mostra quando o fogo vira uma espécie de funil e avança pela área queimada. O rastro dele forma uma linha de chamas.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o fogo começou por volta das 11h em um canavial próximo à região do bairro Vila do Golfe. Com o vento e o tempo seco, as chamas se propagaram até uma área de preservação.

