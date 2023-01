Reduto bolsonarista, Ribeirão Preto tem o primeiro secretário gay de sua história

Presidente do MDB Diversidade, braço LGBTQIA+ do partido, o novo secretário é ator, dramaturgo e jornalista edit



247 - Reduto do bolsonarismo no interior do estado de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto (SP) terá pela primeira vez em sua história um secretário municipal gay.

Presidente do MDB Diversidade, braço LGBTQIA+ do partido, Pedro Leão será responsável pela pasta da Cultura e Turismo na gestão do prefeito Duarte Nogueira (PSDB).

O novo secretário é ator, dramaturgo e jornalista, com passagem por cargos em outros órgãos públicos, como a própria secretaria que agora comanda e a Assembleia Legislativa de São Paulo.

O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) apoiou Jair Bolsonaro (PL) em 2022.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada em agosto do ano passado, Bolsonaro é rejeitado por 80% das pessoas que se declaram homossexuais ou bissexuais.

