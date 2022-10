Reeleito ao Senado, Romário não pedirá votos para Bolsonaro no segundo turno

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Após ter sido tratado com desprezo por Jair Bolsonaro, que declarou voto no adversário Daniel Silveira, o senador reeleito Romário resolveu ir à forra, abandonando a campanha do atual presidente no segundo turno.

Segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, o baixinho não cogita ajudar Lula mas também não moverá uma palha a favor de Bolsonaro.

Leia a nota de Lauro Jardim:

"Que a campanha de Jair Bolsonaro não conte com o senador reeleito Romário para ajudá-lo neste segundo turno no Rio de Janeiro. O ex-jogador está possesso com o presidente.

Motivo: Bolsonaro declarou voto no dia da eleição para Daniel Silveira, que acabou conseguindo 1,5 milhão de votos no Rio de Janeiro.

Neste momento, o governador Claudio Castro e alguns ministros muito próximos ao presidente entraram em campo para tentar acalmá-lo. Por enquanto, em vão.

Não há risco de Romário ciscar na área de Lula. Mas também não moverá uma palha em favor do presidente."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.