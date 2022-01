Região metropolitana do Rio teve quatro crianças baleadas em menos de 10 dias, diz Fogo Cruzado

Apoie o 247

Brasil de Fato - A Região Metropolitana do Rio de Janeiro encerrou o ano de 2021 com cinco crianças baleadas no mês de dezembro, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. Quatro das vítimas foram atingidas em um período inferior a 10 dias, entre 19 e 26 de dezembro.

Entre as vítimas está Manuela Griffo, de 9 anos. Ela estava com a família quando foi atingida no ombro esquerdo em uma praça de Campo Grande, na zona oeste do Rio, no dia 26. Não havia operação da polícia e/ou perseguição no momento.

Para Cecília Oliveira, diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, o Brasil não terá futuro enquanto a infância não for prioridade. “Manuela não é um caso isolado, não é exceção. Temos em média uma criança baleada por mês no Grande Rio. Isso é inadmissível”, afirma.

“Temos um problema atualmente: o acesso às armas foi ampliado e os mecanismos de controle e fiscalização foram enfraquecidos. A polícia não tem mecanismos para investigar desvios, contrabando e tráfico de armas. Ninguém sabe de onde veio esse tiro que atingiu Manuela. Que justiça podemos esperar para esta família?”, diz Cecília.

Ataques sob rodas

Ataques a tiros também foram motivo de preocupação em dezembro de 2021: 13 pessoas foram atingidas em dois casos em que ocupantes de veículos passaram atirando em direção a um grupo de pessoas.

Entre as vítimas também estava uma criança. Roberto, de 11 anos, foi atingido nas costas na presença do pai, em Inhaúma, na zona norte do Rio, no dia 19. Ocupantes de uma motocicleta passaram atirando em direção a um bar. Outras cinco pessoas também foram baleadas.

Dezembro violento

Durante o mês de dezembro, houve 267 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo o Fogo Cruzado. Destes, 93 (35%) ocorreram com a presença de agentes de segurança, o que representa um aumento de 26% em comparação com dezembro de 2020, que acumulou 74 tiroteios onde havia agentes de segurança na cena.

Apesar da queda nos tiroteios, houve aumento de 59% no número de baleados na Região Metropolitana do Rio em dezembro: foram 154 vítimas (sendo 77 mortos e 77 feridos). No mesmo período de 2020, 97 pessoas foram baleadas (sendo 43 mortos e 54 feridos).

Comparado ao mês de novembro, que concentrou 262 tiroteios, com 147 baleados no total (sendo 79 mortos e 68 feridos), dezembro apresentou aumento de 2% nos tiroteios e queda de 3% nos mortos por arma de fogo. Em compensação, houve aumento de 13% no número de feridos.

No mês de dezembro, as datas mais afetadas pela violência armada foram: dia 3, com 21 tiroteios/disparos de arma de fogo; Dia 12, com sete mortos; e dia 19, com nove feridos.

Mapa da violência

Entre os municípios que fazem parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os cinco mais afetados pela violência armada foram:

• Rio de Janeiro: 133 tiroteios, 26 mortos e 30 feridos

• São Gonçalo: 37 tiroteios, 9 mortos e 23 feridos

• Duque de Caxias: 19 tiroteios, 2 mortos e 3 feridos

• Nova Iguaçu: 16 tiroteios, 10 mortos e 4 feridos

• Belford Roxo: 13 tiroteios, 1 morto e 4 feridos

Entre os bairros do Grande Rio, os cinco mais afetados foram:

• Madureira (Rio de Janeiro): 15 tiroteios e 1 ferido

• Olavo Bilac (Duque de Caxias): 9 tiroteios

• Vila Kennedy (Rio de Janeiro): 6 tiroteios e 2 mortos

• Guadalupe (Rio de Janeiro): 5 tiroteios e 3 mortos

• Cordovil (Rio de Janeiro): 5 tiroteios e 1 morto e 1 ferido

A Zona Norte concentrou 33% dos tiroteios mapeados no mês. Foi a região do Grande Rio mais afetada pela violência armada no mês de dezembro.

• Zona Norte: 88 tiroteios, 13 mortos e 21 feridos

• Baixada Fluminense: 76 tiroteios, 29 mortos e 16 feridos

• Leste Metropolitano: 58 tiroteios, 22 mortos e 31 feridos

• Zona Oeste: 35 tiroteios, 11 mortos e 8 feridos

• Centro: 8 tiroteios, 2 mortos e 1 ferido

• Zona Sul: 2 tiroteios

Houve 20 tiroteios em áreas de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Ao todo, quatro pessoas foram baleadas nessas áreas: destas, três morreram e uma ficou ferida. As áreas de UPP mais afetadas pela violência armada em dezembro foram:

• Andaraí: 5 tiroteios e 2 mortos

• Complexo da Penha: 4 tiroteios e 1 ferido

• Borel: 3 tiroteios e 1 morto

• Complexo do Alemão: 2 tiroteios

• São João: 2 tiroteios