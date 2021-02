Reginaldo Lopes aciona STF contra Bolsonaro por prevaricação e crime contra a saúde pública

"Entrei com mais uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por entender que ele infringiu pelo menos dois artigos do Código Processual Penal, o 319, que trata sobre prevaricação, e o 132, por crimes contra a saúde pública", defendeu o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) edit

247 - O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) protocolou junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro, por negligência e má gestão no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus. Na ação, protocolada na semana anterior ao carnaval, o parlamentar pediu ao presidente STF, ministro Luiz Fux, intime a Procuradoria-Geral da República a oferecer denúncia contra o presidente Bolsonaro.

"Entrei com mais uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por entender que ele infringiu pelo menos dois artigos do Código Processual Penal, o 319, que trata sobre prevaricação, e o 132, por crimes contra a saúde pública. O presidente não agiu com a dignidade que o cargo exige e precisa sofrer as consequências desses atos", defendeu o parlamentar.

Na ação, o parlamentar argumentou que o descaso do governo resultou "em um dos momentos mais tristes da história do Brasil, quando na capital do estado do Amazonas, Manaus, faltou suprimentos de oxigênio, insumo essencial para a manutenção da vida".

