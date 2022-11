Reginaldo Lopes defende tirar Bolsa Família do teto de gastos permanentemente

De acordo com o líder do PT na Câmara dos Deputados, "é muito legítimo você tirar de qualquer regra fiscal, do passado ou do futuro, a transferência de renda" edit

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), defendeu nesta segunda-feira (7) retirar o programa Bolsa Família do teto de gastos, regra fiscal que impede o aumento de despesas acima da inflação do ano anterior. As declarações do petista foram publicadas pelo jornal O Globo.

"Os que votaram no Bolsonaro defenderam R$ 600. Os que votaram no presidente Lula defenderam R$ 600. Todos afirmaram que seria R$ 600. (…) É muito legítimo você tirar de qualquer regra fiscal, do passado ou do futuro, a transferência de renda. É um amadurecimento das leis de responsabilidade fiscal no Brasil extraordinário", disse o parlamentar.

"Você está dizendo que a lei de responsabilidade fiscal tem que levar em consideração as metas sociais. É o início de um debate sobre de combinar a lei de responsabilidade fiscal e metas sociais", acrescentou.

A PEC é necessária com o objetivo de garantir o pagamento do piso de R$ 600 para os beneficiários do programa em 2023. O governo Jair Bolsonaro enviou proposta de orçamento garantindo somente o pagamento médio de R$ 400.

