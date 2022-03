Reginaldo Lopes: mudança de presidente da Petrobras é só “troca de cúmplice” e combustíveis vão continuar com preço alto

O deputado do PT-MG também destacou que “a Petrobrás foi construída com 100% de dinheiro público dos pagadores de impostos, os mais simples, não dos acionistas” edit

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (MG), criticou nesta terça-feira (29) do economista Adriano Pires para a presidência da Petrobrás. De acordo com o parlamentar, trata-se apenas da troca de “cúmplice de uma política equivocada de preços na Petrobras”, o que não vai resolver o problema dos altíssimos valores da gasolina, do diesel e do botijão de gás.

“A questão não é trocar esse cúmplice, que vai continuar com a mesma política de Preço de Paridade Internacional (PPI) dos derivados de petróleo no Brasil, como já se manifestou”, disse o líder do PT. O deputado também destacou que “a Petrobras foi construída com 100% de dinheiro público dos pagadores de impostos, os mais simples, não dos acionistas da Petrobras, que não pagam impostos porque recebem dividendos”.

>>> "Entreguista covarde", diz Gleisi sobre Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bolsonaro mente e é o pior dos mentirosos, porque acredita na própria mentira”, continuou Lopes. “Portanto, o que Bolsonaro tenta fazer é dar força ao seu discurso mentiroso, fake news, dentro das suas mentiras contadas diariamente para tentar enganar o povo brasileiro”.

O petista criticou a proposta do novo presidente da Petrobras de criar um fundo de compensação para eventualmente diminuir o ritmo do aumento de preço dos combustíveis. “Eles querem tomar dinheiro dos pobres para dar para os ricos, para os acionistas da Petrobras. Eles querem tirar dinheiro das crianças, das creches, da educação, da saúde, para fazer um fundo de compensação. Que vergonha!”, completou o líder do PT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Plano de Adriano Pires para Petrobrás é estabilização de preços já proposta pelo PT, diz Tereza Cruvinel

No dia 10 de março, a Petrobrás anunciou altas de 18,77% e 24,9% para os litros da gasolina e do diesel, respectivamente. Para o gás de cozinha, o reajuste foi de 16% (de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: