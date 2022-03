Reginaldo Lopes será candidato do PT ao Senado em Minas Gerais, diz colunista

Apoie o 247

Por Lucas Marchesini e Bruna Lima, Metrópoles - O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, será o candidato da sigla ao Senado por Minas Gerais. A chapa será formada por Lula, Alexandre Kalil, o pré-candidato do PSD ao governo mineiro, e Lopes.

A candidatura do deputado era um dos impasses na aliança do PT com o PSD no segundo maior colégio eleitoral do país. O partido de Gilberto Kassab queria que Lula apoiasse Kalil e o senador Alexandre Silveira, que queria disputar a reeleição ao Senado por Minas. O PT, contudo, não quis abrir mão de duas candidaturas.

