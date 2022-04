Relator da cassação de Mamãe Falei se enrola e não consegue ler a palavra "misógino" (vídeo)

Conselho de Ética da Alesp vota relatório que pede a cassação do deputado Arthur do Val pelos áudios sexistas contra refugiadas ucranianas edit

247 - O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve votar nesta terça-feira (12) o relatório que pede a cassação do deputado Arthur do Val, o Mamãe Falei, que é acusado de quebra de decoro parlamentar pelos áudios com teor sexista sobre refugiadas ucranianas revelados no início da março.

Durante a leitura do relatório, o deputado Delegado Olim se engasgou e não conseguiu ler a palavra "misógino", como foram classificados os áudios de Mamãe Falei sobre as refugiadas ucranianas. Assista:

Apreciem esse momento. pic.twitter.com/EetsuMUjKN





"Vou cair atirando"

Mamãe Falei admitiu a possibilidade de ter seu mandato cassado. Durante entrevista ao canal Inteligência Ltda., no YouTube, Mamãe Falei disse ainda que, "se cortarem minha cabeça", "três outras nascerão no lugar".

