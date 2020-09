Relator de impeachment de Witzel vê situação 'difícil de ser revertida'

247 - deputado estadual Rodrigo Bacelar (Solidariedade) afirmou que vê como "muito difícil" que se reverta a situação e que Wilson Witzel se livre do impeachment do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, do qual está afastado. A informação é do portal UOL.

Bacelar é relator da comissão especial do processo de impeachment, e disse à CNN que entende que "há um indicativo de que o parlamento entende como sérias as acusações que pairam sobre Witzel e entendo que a situação para a próxima semana é muito difícil de ser revertida".

Afastado do cargo, Wilson Witzel declarou recentemente que é vítima de perseguição jurídica para incriminá-lo.

