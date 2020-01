Relator vota por anular quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro no TJ

As outras duas desembargadoras que votariam pediram mais tempo para decidir se vão anular o caso. Sessão analisa pedidos de habeas corpus da defesa do senador, a respeito do caso operações feitas na conta de Fabrício Queiroz edit

247 - O desembargador Antônio Carlos Amado, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, votou pela concessão de habeas corpus e por anular a decisão de primeira instância que quebrou os sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (sem partido). O desembargador é o relator de dois pedidos de habeas corpus feitos pela defesa do senador. A sessão foi suspensa após o voto porque as outras duas desembargadoras que votariam pediram mais tempo para decidir se vão anular a quebra. A informação é do Portal G1.

O desembargador disse que, antes do pedido pela quebra feito pelo Ministério Público, o senador deveria ter sido ouvido ou intimado a depor, em respeito ao princípio constitucional do respeito ao contraditório - o que, segundo o desembargador, não aconteceu.