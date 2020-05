Relatora no STJ vota contra federalizar investigação do caso Marielle Franco

247 - A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), votou contra a federalização da investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do motorista Anderson Gomes. O caso começou a ser julgado nesta quarta-feira (27) pela Terceira Seção, que reúne os cinco ministros da Quinta Turma e os cinco ministros da Sexta Turma do STJ.

Os outros ministros que compõem o plenário ainda vão deliberar e apresentar seus votos.

O pedido de federalização do caso foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Atualmente, a investigação é conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Caso federalizada, a investigação passaria para as mãos da Polícia Federal e Ministério Público Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.