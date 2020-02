Relatório do Coaf mostra que Eike enviou ao exterior R$ 33 bilhões da OGX

247 - O empresário Eike Batista realizou uma série de operações de câmbio que permitiram o envio de mais de R$ 33 bilhões ao exterior.

A informação consta em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), divulgado pelo site O Antagonista.

Segundo o relatório, as operações da OGX Petróleo e Gás foram registradas entre dezembro de 2011 e novembro de 2012 na forma de transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias.

Eike Batista negocia com a Procuradoria Geral da República um acordo de delação premiada. Entre os alvos estão o deputado Aécio Neves, articulador do golpe de 2016 (leia mais no Brasil 247).