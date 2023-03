Reparação: 31 anos depois, Erundina tem contas aprovadas à frente da Prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas de São Paulo aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (1) as contas de Luiza Erundina (Psol) à frente da prefeitura da capital paulista - ela deixou o posto há 31 anos e hoje é deputada federal. Há 31 anos, o órgão havia rejeitado as contas da ex-prefeita.

Agora, o tribunal quer receber Erundina em sua sede, para fazer uma reparação histórica.

"Em 1992, quando foi emitido o primeiro parecer do TCM, Erundina estava no último ano de seu mandato e uma condenação poderia torná-la inelegível. Na época, até mesmo adversários políticos da então prefeita saíram em defesa dela –especialmente lideranças do PSDB. Eles diziam que Erundina era honesta e que sofria uma perseguição de malufistas paulistas. O caso passou a ser cercado de simbolismo", explica Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Advogado da ex-prefeita, Flávio Caetano pediu a anulação do parecer do TCM por desvio de poder. Ele argumentou que a decisão dos conselheiros à época tinha sido política. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deu razão a Erundina. As contas dela acabaram aprovadas pela Câmara Municipal de São Paulo.

