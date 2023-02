Repórter da GloboNews é assediada por homem durante cobertura do pré-Carnaval em São Paulo (vídeo)

A repórter Júlia Zaremba ficou constrangida diante do assédio do folião edit

247 - A repórter Júlia Zaremba, da GloboNews, durante a cobertura ao vivo do pré-Carnaval em São Paulo no bloco Ritaleena no final da tarde de sábado (11), foi surpreendida por um assediador que surgiu atrás dela pedindo um beijo.

"Pedido de casamento, aniversariante, Rita Lee, tem tudo. Esse bloco está maravilhoso", disse a repórter até ser interrompida pelo homem.

"Me beija ao vivo?", disse o homem, deixando a repórter visivelmente constrangida. "Não vai dar", respondeu ela, já se afastando do homem. "Obrigada, Erick, volto com você", completou na sequência.

