Represas das regiões Sudeste e Centro-Oeste operam abaixo do nível do pré-apagão

Neste ano, até dia 15 de setembro, o nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste era de 18,23%, de acordo com o último dado do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em 2000, ano que precedeu o apagão, as represas estavam com 20,8% do armazenamento edit

247 - O nível dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste alcançou o menor patamar desde a crise de 2001, quando ocorreu o maior racionamento da história do Brasil. Em 2000, ano que precedeu o apagão, as represas estavam com 20,8% do armazenamento e, em 2001, já com programa de redução compulsória de energia, em 21,76%. Neste ano, até dia 15 de setembro, o nível era de 18,23%, de acordo com o último dado do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O porcentual deve continuar em queda até novembro, quando pode romper a barreira de 10%, apontou reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Algumas hidrelétricas estão com o nível de água abaixo de 12%, como são os casos de Marimbondo, Água Vermelha, Emborcação, Nova Ponte e Itumbiara. Juntas elas representam um terço do volume de armazenamento do sistema Sudeste/Centro-Oeste, atualmente responsável por 70% do volume de todo País.

Diretor executivo do Instituto Escolhas, uma associação que debate assuntos de sustentabilidade, Sergio Leitão destacou que, "na realidade, já estamos em racionamento porque o governo já pediu para reduzir o consumo e aumentou fortemente o preço da energia".

