'Representa o que enfrento, o PT', diz Eduardo Cunha, que, ao justificar voto em Bolsonaro, é escrachado nas redes

247 - Ex-presidente da Câmara e ex-deputado federal, Eduardo Cunha (PTB-RJ), um dos arquitetos do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, quando ela foi inocentada pelo Ministério Público e por uma perícia do Senado, admitiu nesta terça-feira (24) o voto em Jair Bolsonaro (PL) para a eleição deste ano. "A questão não é gostar ou não dele. O Bolsonaro representa hoje aquilo que estou enfrentando, que é o PT. Eu sou antipetista", disse o parlamentar no programa Pânico, da Jovem Pan, emissora bolsonarista.

Internautas foram nesta terça ao Twitter criticar o ex-parlamentar. "Os 'milhões de Cunhas' só têm a destruição como projeto", afirmou o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

Outro perfil escreveu: "os canalhas se atraem" Bolsonaro e Eduardo Cunha tem tudo a ver. Gente mau caráter".

Um internauta postou: "Eduardo Cunha roubava e colocava a culpa no PT".

Uma pessoa fez a seguinte postagem: "Eduardo Cunha, tranqueira responsável por toda essa desgraceira que estamos vivendo!".

Um internauta postou: "Eduardo Cunha anuncia: Sou contra um Brasil feito para brasileiros".

Outro usuário afirmou que, "se Eduardo Cunha apoia alguém bom sujeito o apoiado não pode ser".

O gangster Eduardo Cunha disse que votará em Bolsonaro. Ele se sente representado no antipetismo. Os "milhões de Cunhas" só têm a destruição como projeto. — Ivan Valente (@IvanValente) May 24, 2022

Os canalhas se atraem, Bolsonaro e Eduardo Cunha tem tudo a ver.

Gente MAU CARÁTER. — Tom Silva (@TomSilv40029402) May 24, 2022

Eduardo Cunha roubava e colocava a culpa no PT, você é igual ao bolsonaro https://t.co/o2b2WAI7CA — May 24, 2022

Eduardo Cunha, tranqueira responsável por toda essa desgraceira que estamos vivendo! — Antonio Borges (@bda95485) May 24, 2022

Eduardo Cunha anuncia: Sou contra um Brasil feito para brasileiros — Madd'ZZ (@M_Madd) May 24, 2022

Eduardo Cunha declara voto no capitão Sujismundo, não que isso faça diferença para mim, mas se Eduardo Cunha apoia alguém bom sujeito o apoiado não pode ser #jornaldacultura — The Trooper dx85 (@DIEGOTHETROOPER) May 24, 2022

