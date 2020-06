Responsável pelas contas eleitorias de Flávio Bolsonaro também é alvo de operação

247 - O advogado Luís Gustavo Botto Maia, responsável pelas contas eleitorais da campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado e também do PSL, foi alvo de busca e apreensão na operação da manhã desta quinta-feira (18), que ocorre no âmbito das investigações que apuram um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio. A informação, publicada no site O Antagonista, é da revista Crusoé.

Queiroz estava escondido em um imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. De acordo com o antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica".

Após a prisão de Queiroz, Jair Bolsonaro não quis falar com apoiadores.

