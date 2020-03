247 - Mais um teste de contraprova deu resultado positivo para o novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira (5). O caso em investigação desde quarta (4) pertence a adolescente da cidade de São Paulo, que esteve na Itália, em Milão, e internado num hospital da região de Dolomitas, por causa de lesão no joelho.

O governo não registrou na lista de confirmados do novo coronavírus, por não se enquadrar na definição de caso do covid-19. Então, no momento, o Brasil segue com três confirmados e outras 513 suspeitas.