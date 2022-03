Reunião indica que Freixo deve mesmo ser apoiado pelo PT para o governo do Rio e que Ceciliano deve disputar vaga no Senado

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o Twitter para sinalizar que o PT deverá apoiar o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) na disputa pelo governo do Rio de Janeiro e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), André Ceciliano, ao Senado. "Ontem eu e Gleisi [Hoffman, presidente nacional do PT] conversamos com Marcelo Freixo e André Ceciliano sobre a construção de um futuro melhor para o Rio de Janeiro e o Brasil”, postou Lula na rede social.

A reunião citada por Lula na postagem foi feita após o PT fluminense, por meio de André Ceciliano, dar uma espécie de ultimato a Freixo para que ele decidisse internamente com o PSB se ele de fato queria ter o apoio do PT à sua candidatura.

Ceciliano, cuja candidatura ao Senado será lançada dia 30 de abril, disse a Freixo que não será possível o PT apoiar duas candidaturas majoritárias do PSB. “Ou você ou o Molon“, disse. Até então, o PSB vinha tentando emplacar o nome do deputado federal Alessandro Molon para disputar o Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O lançamento da pré-candidatura de Ceciliano está marcado para o próximo dia 30 de abril. O evento, que acontecerá Via Show, Baixada Fluminense, deverá contar com a participação de até 70 prefeitos, além de 60 deputados, entre estaduais e federais de quase todos os partidos do Rio, em seu apoio.

Confira a postagem de Lula sobre o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ontem eu e @gleisi conversamos com @MarceloFreixo e @AndreCeciliano sobre a construção de um futuro melhor para o Rio de Janeiro e o Brasil.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/ZlG9RiOqJq — Lula (@LulaOficial) March 28, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE