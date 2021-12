Réveillon em Copacabana: governos estadual e municipal estudam como manter realização da festa

Apoie o 247

Brasil de Fato - Governos do estado e do município do Rio de Janeiro avaliam a possibilidade de queima de fogos e música eletrônica no réveillon em Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

O governador Claudio Castro (PL) afirmou na manhã desta terça-feira (7) que avalia autorizar o evento, desde que algumas regras sejam seguidas.

"A ideia é a gente fazer os fogos com música eletrônica, som nas caixas de som, e a proibição do estacionamento para evitar aglomeração. Já foi feita ano passado a proibição de estacionamento, que deu muito certo. Agora com os comitês e secretários, a gente vai entender como fazer isso, como evitar aglomeração. Conversar com modais: metrô, trem e ônibus para entender como a gente evita aglomeração", disse Castro durante um evento com investidores do mercado imobiliário.

O cancelamento da tradicional festa da virada do ano foi anunciado no sábado (4) pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), após a divulgação da notícia de que parte dos técnicos especialistas consultados pela Secretaria de Estado de Saúde haviam desaconselhado a realização do evento. Porém, Paes e Castro têm conversado para pensar alternativas para a celebração.

O Brasil de Fato contatou a assessoria de imprensa do Governo do Estado do Rio de Janeiro para um posicionamento sobre a festa. O órgão informou que nada foi definido e que a decisão final será tomada após reunião conjunta entre os Comitês Científicos do estado e do município do Rio.

