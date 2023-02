Revelada imagens de bolsonaristas que agrediram repórter do Estadão durante cobertura da tragédia no litoral

Apoie o 247

247 - Foram divulgadas imagens de moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, em Maresias, São Sebastião que agrediram fisicamente e com palavrões repórteres do jornal O Estado de S. Paulo que acompanhavam os impactos da tragédia no Litoral Norte de São Paulo.





Entenda o caso

Um funcionário do condomínio e outros moradores tinham autorizado a reportagem a entrar no local, mas um grupo de moradores decidiu partir para a agressão.

Ao estilo bolsonarista, quando esse grupo viu a reportagem passou a xingar a equipe com palavrões e acusar o jornal de ser “comunista e esquerdista”. Em seguida, passaram a empurrar o fotógrafo e a repórter.

"Um deles obrigou o repórter fotográfico Tiago Queiroz a apagar fotos que tinha feito das ruas do condomínio alagado, com carros danificados. Queiroz, no entanto, salvou as imagens em outro cartão de memória. Outro morador empurrou a repórter Renata Cafardo em um alagamento e tentou roubar seu celular", relata a reportagem do jornal.

Ainda segundo a matéria, o fotojornalista teve sua câmera puxada e depois um deles tentou tirar o celular da mão da repórter. "Como não conseguiu, empurrou Renata para um alagamento, que caiu na água. Ele só parou a agressão porque moradores que passavam na rua o seguraram", relatam.

A reportagem destaca que conseguiu fotografar o grupo, mas não tem a identificação deles. "Eram cinco homens e uma mulher. Um deles se identificou como subsíndico do condomínio".

