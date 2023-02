Reveladas imagens de bolsonaristas que agrediram repórter do Estadão durante cobertura da tragédia no litoral

Apoie o 247

247 - Foram divulgadas imagens de moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, em Maresias, São Sebastião que agrediram fisicamente e com palavrões repórteres do jornal O Estado de S. Paulo que acompanhavam os impactos da tragédia no Litoral Norte de São Paulo.

Um grupo de moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, em São Sebastião, agrediu fisicamente e com palavrões repórteres do Estadão. Os agressores justificaram dizendo que os profissionais do Estadão eram comunistas e esquerdistas. [Estadão] pic.twitter.com/KmvJi8KN0z February 21, 2023

Entenda o caso

Um funcionário do condomínio e outros moradores tinham autorizado a reportagem a entrar no local, mas um grupo de moradores decidiu partir para a agressão.

Ao estilo bolsonarista, quando esse grupo viu a reportagem passou a xingar a equipe com palavrões e acusar o jornal de ser “comunista e esquerdista”. Em seguida, passaram a empurrar o fotógrafo e a repórter.

"Um deles obrigou o repórter fotográfico Tiago Queiroz a apagar fotos que tinha feito das ruas do condomínio alagado, com carros danificados. Queiroz, no entanto, salvou as imagens em outro cartão de memória. Outro morador empurrou a repórter Renata Cafardo em um alagamento e tentou roubar seu celular", relata a reportagem do jornal.

Ainda segundo a matéria, o fotojornalista teve sua câmera puxada e depois um deles tentou tirar o celular da mão da repórter. "Como não conseguiu, empurrou Renata para um alagamento, que caiu na água. Ele só parou a agressão porque moradores que passavam na rua o seguraram", relatam.

A reportagem destaca que conseguiu fotografar o grupo, mas não tem a identificação deles. "Eram cinco homens e uma mulher. Um deles se identificou como subsíndico do condomínio".

