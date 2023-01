Ricardo Nunes defende internação compulsória de viciados em crack

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu que viciados em crack que consomem a droga há mais de cinco anos sejam internados compulsioramente.

"Há uma avaliação médica que a gente precisa colocar de que a gente não pode desconsiderar a realidade dos fatos. Quem tá no consumo há mais de cinco anos, são os estudos que demonstram que o poder público precisa dar atendimento e se o atendimento for internação involuntária, compulsória, se for comunidade terapêutica, seja ele qual (for), a prefeitura e o governo do estado dará a ele. O que a gente não pode é ter as pessoas jogadas na rua, se consumindo com o crack", explicou Nunes, nesta sexta-feira (13), segundo o G1.

Nunes também defendeu o fortalecimento do Cratod (Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas), órgão do governo do estado que atende e trata dependentes químicos.

"O que a gente tem falado é o Cratod (Centro de Referência de Álcool Tabaco e Outras Drogas) é um equipamento importante de saúde do estado onde hoje esta com pouca atuação, de reformular e de potencializar os atendimentos", disse o prefeito.

Na quarta-feira (11), Nunes anunciou ações para dependentes químicos na Cracolândia, entre elas a maior oferta de internações. Na ocasião, o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, disse que o estado vai otimizar o Cratod. “O Cratod vai nos ajudar na internação, inclusive nesses pacientes que estão há mais de 10, 5 anos na cena de uso, que, de acordo com estudos, são praticamente 70%. Esse paciente não faz uma adesão voluntária fácil, ele está há muito tempo na cena de uso, ele não quer ser internado. Com esse paciente vamos ter que fazer um trabalho com a colaboração do Cratod, com a colaboração do estado, com as vagas do estado. Vamos fazer um trabalho de rede da psiquiatria na cracolândia”.

A gestão municipal se reuniu com o governo do estado e o Ministério Público nesta semana para discutir propostas para a Cracolândia.

