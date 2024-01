Ricardo Nunes diz que garantiu apoio do PL, deixando Salles sem endosso de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta quinta-feira (4) que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, 'bateu o martelo' e selou o apoio da sigla de Jair Bolsonaro a sua candidatura de reeleição.

"Ele (Valdemar) me confirmou que o assunto estava superado, martelo batido, e estaria caminhando junto com a gente, e portanto, a outra opção de candidatura estava descartada", disse o prefeito em uma entrevista à Rádio Eldorado.

Com isso, Ricardo Salles, do próprio PL, não receberia o apoio de Bolsonaro, apesar de ter recebido uma série de sinalizações positivas do ex-ocupante do Palácio do Planalto recentemente.

