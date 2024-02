Ricardo Nunes é recebido com chuva de vaias no Sambódromo do Anhembi (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi recebido com uma chuva de vaias pela plateia do Sambódromo do Anhembi na noite desta sexta (9), quando caminhava pela avenida após abrir os portões e inaugurar a noite de desfiles.

De acordo com informações da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo, “além das vaias, houve quem gritasse "faz o L" ou "Boulos", em referência ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato e provável concorrente de Nunes à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano”.

continua após o anúncio

Quando o prefeito sai as ruas sem sua claque, sem um monte de segurança e sem funcionários comissionados ao seu redor, é isso aí que acontece!



Ricardo Nunes é o pior prefeito que São Paulo já teve! pic.twitter.com/v7jdjSxe30 — Toninho Vespoli (@ToninhoVespoli) February 10, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: