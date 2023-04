Ricardo Nunes e Salles avaliam Boulos como favorito na disputa pela Prefeitura de São Paulo

Deputado federal Ricardo Salles e o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes, avaliam que Guilherme Boulos tem mais chances de ganhar a eleição do próximo ano edit

247 - O deputado federal Ricardo Salles (PL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) vêem o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) como o favorito para vencer a disputa pela Prefeitura de São Paulo na eleição do próximo ano.

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles,”os dois concordam que o psolista tem mais chances de sair vitorioso no pleito”.

Boulos, que negociou um acordo com o PT para conseguir o apoio da legenda à sua candidatura em 2024, já anunciou que o vice de sua chapa será filiado ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

