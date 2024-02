Ricardo Nunes posta bandeira de Israel em seu Instagram

Apoie o 247

247 - O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição neste ano, Ricardo Nunes (MDB), fez uma publicação em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (19) exaltando o estado de Israel. Tal movimentação de Nunes se dá num contexto de ataques da extrema direita ao presidente Lula (PT) por ter comparado o massacre promovido por Israel contra a população da Faixa de Gaza ao Holocausto.

"É intolerável e irresponsável a comparação feita por quem governa nosso país, pois não se pode comparar o incomparável, especialmente porque Israel tem o direito de se proteger e se defender. Pronunciamentos como esse apenas alimentam o discurso de ódio e o antissemitismo", escreveu Nunes, em um trecho de sua publicação. O texto é acompanhado de uma foto da bandeira israelense. >>> LEIA TAMBÉM: Boulos se nega a comentar declarações de Lula e diz que "não é candidato a prefeito de Tel Aviv"

Em outubro de 2023, o estado comandado por Benjamin Netanyahu iniciou uma série de ataques que, desde então, já assassinaram quase 30 mil palestinos. Por este massacre, Israel está sendo acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça, em uma ação movida pela África do Sul. Lula e diversos outros líderes globais discursam pela paz no Oriente Médio e criticam a brutalidade das ações das Forças de Defesa Israelenses, especialmente contra mulheres e crianças, que são aproximadamente dois terços das vítimas.

