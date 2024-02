Ricardo Salles desiste de disputar a prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

247 – O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) anunciou sua retirada da disputa pela Prefeitura de São Paulo, em uma reviravolta decorrente do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Salles, que buscava apoio para sua candidatura, viu-se sem alternativas após o partido PL decidir apoiar a reeleição de Nunes, sem liberá-lo para concorrer por outra legenda, mantendo seu mandato na Câmara dos Deputados. Esta é a segunda vez que Salles desiste da candidatura, alegando ter sido "desistido" da disputa, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

A decisão de Bolsonaro em apoiar Nunes foi determinante para a retirada de Salles da corrida eleitoral. Em sua live no domingo (28), Bolsonaro indicou que pretende nomear Ricardo Mello Araújo como vice de Nunes, sinalizando um alinhamento estratégico com o atual prefeito. Este movimento deixou Salles sem espaço para concorrer, já que ele se opõe a Nunes, e Bolsonaro reforçou seu apoio ao emedebista.

A situação política em São Paulo se intensifica à medida que alianças são firmadas e candidaturas são consolidadas. Salles, que buscava o apoio de Bolsonaro, agora se vê fora do cenário eleitoral, enquanto Bolsonaro e Nunes fortalecem sua posição com a indicação de um vice alinhado aos interesses bolsonaristas para enfrentar o adversário Guilherme Boulos.

