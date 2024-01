Ricardo Salles fica sem luz em casa após queda de árvore

Apoie o 247

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal bolsonarista, Ricardo Salles (PL-SP), enfrentou as consequências das intensas chuvas que atingiram São Paulo, resultando em mais um episódio de apagão na cidade. Na segunda-feira, 8 de janeiro, a distribuidora de energia Enel deixou os paulistanos às escuras, atribuindo o apagão à queda de árvores.

O imóvel de Salles, situado na prestigiada Rua Honduras, no Jardim América, tornou-se parte do cenário de escuridão. Segundo relatos da Revista Piauí, a casa de dois andares, cercada por densa vegetação, ficou sem energia às 23h30 da segunda-feira (8). Nas proximidades, nenhum semáforo funcionava, e várias árvores caíram em um raio de 150 metros, impactando as ruas Veneza, Madre Teodora, Conselheiro Zacarias, José Clemente e Maestro Dias Lobo.

Salles tornou-se réu, em agosto de 2023, em caso que investiga exportação de madeira ilegal. A denúncia contra ele foi feita pelo Ministério Público Federal (MPF) e aceita pela 4ª Vara Federal Criminal do Pará.

