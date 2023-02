Ricardo Salles monta gabinete de deputado federal com egressos do Ministério do Meio Ambiente

Há dois militares entre oito pessoas escolhidas para ocupar o gabinete do parlamentar na Câmara edit

247 - O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) montou seu gabinete na Câmara com pessoas que trabalharam no Ministério do Meio Ambiente durante sua passagem pela pasta. Os oito nomeados por ele fizeram parte de sua equipe em algum momento entre dezembro de 2018, quando foi escolhido por Jair Bolsonaro (PL), até junho de 2021, quando saiu da pasta. A informação foi publicada nesta quarta-feira (22) pela coluna Painel.

Há dois militares entre os escolhidos, Alexander Fortes do Nascimento, coronel do Exército, e Luis Carlos Hiromi Nagao, tenente-coronel da Polícia Militar de São Paulo.

Salles foi ministro, mas não tinha o apoio da maioria dos ambientalistas no Brasil. As críticas ao deputado aumentaram em 2020, quando participou de uma reunião ministerial. Ele pediu que o governo Bolsonaro aproveitasse a atenção da imprensa à pandemia, para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação" e "ir passando a boiada" na área ambiental.

