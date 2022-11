Richarlison manifesta solidariedade às vítimas de ataque no ES: 'Força e carinho'

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz", escreveu o jogador da seleção brasileira edit

247 - O atacante da seleção brasileira Richarlison usou as redes sociais para manifestar solidariedade às vítimas do ataque a tiros a duas escolas em Aracruz, na região norte do Espírito Santo, que deixou ao menos três pessoas mortas e outras 13 feridas.

Autor dos gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo, Richarlison é capixaba de Nova Venécia.

"Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos", escreveu o atleta.

Ativo nas redes sociais, o atleta se posiciona sobre diversos assuntos como política, causas sociais e ambientais e racismo, entre outros temas.

