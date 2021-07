Rio anuncia flexibilização gradual das medidas restritivas a partir de 2 de setembro

A primeira etapa da flexibilização, que terá início em 2 de setembro, prevê a reabertura de estádios e boates com 50% da capacidade. Uma celebração de 4 dias está programada para 2 a 5 de setembro edit

247 - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quinta-feira (29) um plano de flexibilização das medidas restritivas impostas para conter o avanço da pandemia da Covid-19.

A primeira etapa, que terá início em 2 de setembro, prevê a reabertura de estádios e boates com 50% da capacidade. Uma celebração de 4 dias está programada para 2 a 5 de setembro.

Em 17 de outubro, estádios poderão funcionar com 100% do público, mas apenas com pessoas que já tenham sido completamente imunizadas.

Em 15 de novembro, o uso de máscaras de proteção passará a ser obrigatório somente no transporte público e em unidades de saúde.

“Se houver necessidade, se o secretário de Saúde chegar para mim um dia e falar que não dá porque aumentou ou chegou uma nova variante, imediatamente a gente interrompe qualquer processo de abertura e pode impor novas medidas restritivas (…) Tudo indica, nesse momento, os dados, internações, óbitos, que a gente vive um momento melhor. Não é um momento ideal ainda, por isso as restrições continuam e a abertura é gradual”, disse o prefeito Eduardo Paes (PSD). (Com informações do Antagonista).

