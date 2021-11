Rio atinge menor número de internados pela Covid-19 desde o início da pandemia

São 41 pacientes internados com Covid-19, o que corresponde a 0,7% do total de leitos edit

247 - O secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, informou, via Twitter, que a capital atingiu o menor número de internados pela Covid-19 desde o início da pandemia.

"São 41 pacientes internados com Covid-19, o que corresponde a 0,7% do total de leitos", escreveu, citando dados da Prefeitura.

Neste sábado (13), o Município do Rio atingiu 75% da população maior de 12 anos vacinada com as duas doses ou dose única. Na próxima semana, serão vacinados com a dose de reforço homens e mulheres de 60 anos. Detalhes estão disponíveis em coronavirus.rio/vacina.

Graças ao avanço na cobertura vacinal chegamos ao menor número de internados desde o início da pandemia, são 41 pacientes internados com #COVID19 o que corresponde 0,7% do total de leitos.@Prefeitura_Rio @Saude_Rio pic.twitter.com/DXlVExWt9q — Daniel Soranz (@danielsoranz) November 14, 2021

