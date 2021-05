Rio bate recorde de casos de Covid-19 em 24 horas

247 - O estado do Rio de Janeiro bateu nessa quinta-feira (6) o recorde de novos casos de Covid-19 registrados em um único dia. Foram 9.185 novas infecções e 333 mortes em 24 horas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A quantidade de novos casos registrados em um dia ultrapassou o último recorde, quando o estado marcou 8.385, em 15 de fevereiro.

As novas estatísticas coincidem com a descoberta de uma nova variante em circulação no estado. A cepa, de nome P.1.2, é uma mutação advinda da linhagem P1, identificada inicialmente em Manaus. A P.1.2 foi identificada em 5,85% das 376 amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento realizado pela SES.

Também foram identificadas, em menores proporções, as linhagens B.1.1.7, variante identificada inicialmente no Reino Unido, encontrada em 2,13% das amostras e P2, identificada no próprio estado do Rio, em 0,53%.

O estado do Rio está em 770.401, com 45.914 mortes.

*Com Agência Brasil

