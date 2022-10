Rio: campanha de Lula prepara resposta ao apoio de Cláudio Castro a Bolsonaro

Ex-presidente conta com o apoio de prefeitos e até de pastor para reverter o quadro no estado edit

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) articula uma resposta ao apoio do governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, informa a Folha de S. Paulo.

O foco da equipe petista é ampliar sua influência principalmente na Baixada e na região de Niterói.

Lula conta com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), os deputados Áureo Ribeiro (Solidariedade) e Márcio Canela (União Brasil) e a família do missionário R. R. Soares para fazer frente a Castro.

"O poder de fogo do governador reeleito do Rio de Janeiro em favor de Bolsonaro contra Lula no segundo turno da eleição presidencial tem limites e ameaças escondidas nos percentuais de votos válidos no terceiro maior colégio eleitoral do país", explica a reportagem.

Castro foi reeleito com 58,67% - 4.930.288 de votos. Lula perdeu para Bolsonaro no estado. O atual chefe do governo federal teve 51,09% - 4.831.246 de votos - e o ex-presidente 40,68% - 3.847.143 de votos. "O total de votos angariado pelo governador é apenas 99 mil superior ao do presidente. A desproporção se deve ao contingente de votos nulos na eleição estadual, 9%, maior do que o da disputa presidencial no Rio de Janeiro, 2,96%", diz o texto.

