Rio confirma duas infecções pela variante Delta da covid-19

247 - O Rio de Janeiro registrou dois casos de covid-19 pela variante Delta. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os infectados tratam-se de dois homens, de 27 e 30 anos, residentes dos bairros de Vila Isabel e Paquetá. A informação é do portal R7.

Após sequenciamento do vírus, uma síndrome gripal relacionada à variante Delta (B.1 617.2) foi identificada. De acordo com o secretário Municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, a variante já está presente em mais de 100 países.

"A variante Delta do coronavírus já está presente em 104 países e a OMS acredita que ela será predominante no mundo. Hoje (14), na cidade do Rio de Janeiro, dois casos foram identificados com provável transmissão local", informou Soranz, pelas redes sociais.

Ainda conforme informações da SMS, a investigação epidemiológica está em curso pelas equipes da Vigilância em Saúde.

