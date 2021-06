Rio confirma presença de mais uma variante do coronavírus

O caso foi identificado em Porto Real, no Sul Fluminense edit

247 - O estado do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira (22) a presença de mais uma variante da Covid-19. O caso foi identificado em Porto Real, no Sul Fluminense. A informação foi publicada pelo blog do Edimilson Ávila.

O governo não informou qual é essa variante, nem se é uma mutação já conhecida ou uma cepa nova.

Com o caso de Porto Real, o Rio chega a cinco variantes catalogadas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.