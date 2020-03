Rio de Janeiro decreta calamidade por coronavírus; Estado registra 3ª morte

O decreto de calamidade pública foi publicado em caráter extraordinário pelo governo do Estado. No começo da semana, o Rio de Janeiro já tinha entrado em situação de emergência por conta do avanço da doença edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Rio de Janeiro decretou calamidade pública diante do avanço do coronavírus, que já deixou três mortos no Estado, informaram autoridades estaduais neste sábado.

O decreto de calamidade pública foi publicado em caráter extraordinário pelo governo do Estado. No começo da semana, o Rio de Janeiro já tinha entrado em situação de emergência por conta do avanço da doença.

A situação da calamidade pode abrir espaço para mudanças no pagamento de fornecedores, prestadores e até de servidores, de acordo com o decreto.

“(A calamidade pública) impede o cumprimento das obrigações assumidas diante da necessidade de adoção de medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional”, diz um trecho do decreto estadual.

Neste sábado, foi confirmada a terceira morte por coronavírus no Estado.

A vítima, um idoso de 65 anos, morreu em Petrópolis, cidade da região serrana. Ele esteve recentemente em viagem internacional e tinha problemas de saúde pré-existentes.

As outras duas vítimas do Covid-19 no Estado também eram idosos e tinham doença prévias.

Também neste sábado entraram em vigor novas medidas de isolamento da cidade do Rio de Janeiro, com restrição de transportes na capital. Mesmo assim, houve concentrações de pessoas nas barcas, trens e ônibus.

O prefeito da capital, Marcelo Crivella, disse que vai pedir ajuda às Forças Armadas no patrulhamento das ruas da cidade na orientação de pessoas para que retornem para suas casas se estiverem nas ruas sem necessidade.

Por Rodrigo Viga Gaier