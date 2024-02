Rio de Janeiro decreta epidemia de Dengue com casos 20 vezes acima da esperado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Rio de Janeiro enfrenta uma grave crise de saúde pública com o surto de dengue, conforme anunciado pelo governador Cláudio Castro (PL) nesta quarta-feira (21). Com um número alarmante de casos, que já ultrapassam os 49.405 infectados em 2024, a situação é considerada 20 vezes pior do que o esperado para o período. A medida de emergência foi tomada diante da necessidade de agilizar o atendimento e as ações de combate à doença, destaca o G1. " A gente acha que é uma ação importante para a gente trabalhar com tranquilidade. Decretando a epidemia, tiramos a burocracia para fazer um atendimento mais rápido”, afirmou o governador.

Com quatro mortes já registradas em decorrência da doença, o estado está mobilizando recursos e estratégias para enfrentar a situação. Um Centro de Operações de Emergência (COEs) Dengue foi estabelecido para coordenar as ações de vigilância e resposta rápida contra o avanço da epidemia. Este centro, localizado na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SES), no Rio Comprido, Zona Norte, visa unir esforços de diferentes setores da saúde.

continua após o anúncio

Além da mobilização no âmbito estadual, medidas estão sendo tomadas para reforçar o atendimento nos municípios afetados. Mais salas de hidratação serão instaladas em 22 Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) municipais e estaduais, visando ampliar a capacidade de tratamento.

"Conforme forem chegando [os pedidos], podemos chegar a 80 salas de hidratação. Até agora, 12 municípios pediram o aumento de salas de hidratação. Estamos analisando", destacou o governador Castro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: