Rio de Janeiro é vítima da má vontade de Paulo Guedes, critica André Ceciliano

Presidente da Alerj afirma que Ministério da Economia quer fazer uma reforma administrativa indireta no estado do Rio, sem competência para isto edit

Agenda do Poder - Ao comentar o veto do governo federal à proposta do Rio de adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal, o presidente da Alerj, André Ceciliano, fez duras críticas ao Ministro da Economia, Paulo Guedes. “Impressiona a má vontade dos técnicos, em especial do ministro, com as questões de interesse do Rio”, afirmou

Para o presidente da Alerj, o problema agora é eminentemente político, dadas as reiteradas manifestações do Ministério da Economia de desinteresse em atender às demandas do Rio. Ele anunciou que a Alerj também vai ingressar no STF, questionando a decisão dos técnicos.

O presidente da Alerj recordou o histórico de medidas aprovadas pela Casa para aumentar a receita e facilitar a volta do estado ao RFF.

– Estamos com a consciência tranquila. O Parlamento fez o dever de casa. Em 2016, votamos o aumento do ICMs para bebidas e cigarro. Em 2017, votamos a autorização para a concessão de nossa Petrobras, a Cedae; aumentamos também as contribuições previdenciárias de 11% para 14%; votamosa lei do teto de gastos. Votamos coisas difíceis, com a Parlamento cercado, bombas de gás etc. Enfrentamos de frente todas essas questões para ajudar o Rio – lembrou

Para ele, se o projeto legislativo, de sua autoria, aprovado pela ALERJ, condicionando a venda da Cedae à adesão definitiva ao RFF, não tivesse sido derrubado na Justiça pelo Governo do Estado, nada disto estaria acontecendo.

-Tudo isto só prova que estávamos inteiramente certos.

O presidente da Alerj afirma também que os técnicos da equipe econômica querem fazer uma reforma administrativa indireta no estado do Rio de Janeiro, sem competência para isto.

– Quando, por exemplo, na regulamentação propuseram o fim do triênio isto ficou claro. Nem na lei original há essa exigência. Ainda assim, acabamos com o triênio para os novos servidores.

Na opinião de André Ceciliano, o fim do abono permanência (benefício pago aos servidores que têm idade para se aposentar mas permanecem na ativa), proposto pela equipe de Paulo Guedes, geraria enorme dano ao erário estadual. Hoje, existem 50 mil servidores em condições legais para se aposentar. Na ativa, contribuem com 14% para a previdência. Se se aposentarem, o governo teria que pagar 100 % de seus salários: um impacto de R$ 7 bilhões de reais por ano.