Rio de Janeiro: pelo menos mil restaurantes e bares quebraram durante pandemia do coronavírus

247 - Cerca de mil estabelecimentos, entre restaurantes e bares, fecharam as portas no Rio de Janeiro, durante a pandemia do coronavírus, de acordo com estimativa feita pelo Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio (SindRio). O número representa cerca de 10% do setor na capital fluminense e empregava cerca de 20 mil funcionários diretos.

“De dez mil estabelecimentos, pelo menos mil fecharam em definitivo e um terço não deve chegar ao fim do ano se não mudar a política de crédito”, disse o presidente do SindRio, Fernando Blower.

