Rio de Janeiro planeja iniciar em setembro aplicação da terceira dose em idosos

247 - A secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro planeja iniciar em setembro a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos com mais de 60 anos de idade que tenham tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. O calendário de vacinação será divulgado pela pasta “dentro de alguns dias”, segundo nota.

De acordo com o planejamento, idosos que estão em instituições de longa permanência, como asilos e casas de repouso, serão os primeiros a ser atendidos.

A terceira dose poderá ser da Pfizer ou da AstraZeneca, independentemente da vacina recebida nas duas doses anteriores.

O Comitê Científico da Prefeitura do Rio recomendou a medida nesta sexta-feira (23). (Com informações do Estadão).

