Rio de Janeiro registra 48 casos de Covid nas comunidades

Os números são considerados como a ponta do iceberg, pois a prefeitura tem divulgado as estatísticas com base apenas nos 162 bairros oficiais, sem um recorte específico para as comunidades edit

247 - Segundo dados divulgados pela “Voz das Comunidades”, a cidade do Rio de Janeiro tem pelo menos 48 casos de Covid-19 registrados em comunidades da capital, com ao menos cinco mortos.

A informação é baseada em dados do Painel Rio Covid-19, atualizado diariamente pela prefeitura da capital fluminense.

Oficialmente, são 24 casos confirmados na Rocinha, na Zona Sul, 8 em Manguinhos e 4 na Mangueira, na Zona Norte, 4 na Cidade de Deus, Zona Oeste, 2 na Maré e no Jacaré, Norte, 2 no Vidigal, Sul, além de um no Complexo do Alemão e outro em Acari, na Zona Norte.

Mas os números são considerados apenas como a ponta do iceberg, pois a prefeitura tem divulgado as estatísticas com base apenas nos 162 bairros oficiais, sem um recorte específico para as comunidades.

“Os casos específicos de moradores de comunidades estão inseridos dentro das contagens dos bairros onde elas estão localizadas. Neste momento de avanço no número de confirmações, não é viável produzir este detalhamento, feito a partir da contagem de caso por caso. Tão logo seja possível realizar novo levantamento, os dados serão divulgados”, afirma a Secretaria Municipal da Saúde.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.