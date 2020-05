Rio de Janeiro registra mais mortes diárias que São Paulo; Witzel fala em lockdown

O governador também confirmou que o estado caminha para o colapso total do sistema de saúde e que as medidas de isolamento social não têm tido a adesão edit

247 - Nesta quinta-feira, 7, o estado do Rio de Janeiro registrou mais mortes pelo coronavírus em 24 horas do que São Paulo, algo sem precedentes desde o início da pandemia. Oficialmente, foram 189 novos óbitos confirmados no RJ e 161 em SP.

A secretaria estadual de Saúde frisou que os números representam o aumento da capacidade do Laboratório Central Noel Nutel de realizar testagem da população. No estado, há 570 mortes em investigação.

O governador carioca Wilson Witzel declarou, em ofício enviado ao Ministério Público, que o estado elabora proposta de “lockdown” para conter o avanço da pandemia, medida que foi apoiada pela Fiocruz, que defende medidas mais rígidas para o isolamento social.

O governador também confirmou que o estado caminha para o colapso total do sistema de saúde e que as medidas de isolamento social não têm tido a adesão. Levantamento da Folha de S. Paulo mostrou que no Rio de Janeiro - como em todas outras unidades federativas, à exceção do Amazonas - houve um aumento do fluxo de pessoas nas ruas em abril.

Oficialmente, são mais de 14 mil casos de infecção por coronavírus no Rio de Janeiro e cerca de 1,4 mil óbitos em decorrência do vírus.

