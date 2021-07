Rio de Janeiro reúne milhares no centro contra Bolsonaro

Além do grande ato na capital fluminense, houve grande mobilização nas capitais do sudeste e centro oeste edit

Rede Brasil Atual - O Rio de Janeiro reuniu neste #3J milhares de manifestantes que pediram o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a vacinação contra a covid-19 e pagamento de auxílio emergencial de R$ 600,00. A concentração começou pela manhã no Monumento à Zumbi, no Centro. E seguiram em direção à Igreja da Calendária, em caminhada pela avenida, chegando a ocupar três faixas de pista.

A todo momento, o carro de som chamava a atenção dos participantes para manterem distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos.

“Estamos na rua em respeito à dor das famílias, para deter esse extermínio. Esse é o Rio de todas a cores, que defende a vida e a democracia. Estamos mostrando que somos maiores e mais fortes do que Bolsonaro e que vamos vencê-los aqui, no berço desse projeto miliciano que o presidente está implantando no Brasil”, disse o deputado federal pelo Rio de Janeiro Marcelo Freixo.

As ruas do Rio de Janeiro já começam a dar o recado: FORA, BOLSONARO! #3J #3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas



📸: Thiago Süssekind pic.twitter.com/GeLt7UEH7e — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) July 3, 2021

Coisa mais linda é o povo organizado! No Rio de Janeiro tá gigante e só dá pra escutar uma só voz: FORA BOLSONARO.#3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas pic.twitter.com/H1Eagie8Rv July 3, 2021

Mais um dia na rua contra esse governo genocida!



Centro do Rio de Janeiro lotado, gritando: FORA BOLSONARO!



Foto @thiagosussekind#ForaBolsonaro #3JForaBolsonaro #3j pic.twitter.com/nZRyY6HYmJ — Instituto Marielle Franco (@inst_marielle) July 3, 2021

As ruas do Rio de Janeiro já começam a dar o recado: FORA, BOLSONARO!



📸: Thiago Süssekind#3JForaBolsonaroGenocida pic.twitter.com/4lJU4K3FRI — MTST (@mtst) July 3, 2021





