Rio de Janeiro sofre com novos temporais: pelo menos 9 pessoas morreram e há muita destruição (vídeo)

Prefeito de Paraty pede ajuda para minimizar os impactos de mais uma tragédia climática, qe se agrava com a falta de ação do poder público para combater enchentes edit

247 - Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, informou que seis pessoas morreram em razão de um deslizamento de terras no bairro da Ponta Negra.

Há também dois mortos em Angra dos Reis e outro em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O dano maior é Paraty (veja vídeo abaixo).

Segundo o prefeito, uma senhora chamada Lucimar e cinco de seus filhos morreram: João, 2 anos, Estevão, 5 anos, Yasmim, 8 anos, Jasmin, 10 anos, Luciano, 15 anos. Um sexto filho foi resgatado com vida e, depois de receber atendimento no Hospital Municipal, foi encaminhado para o hospital de Praia Brava.

No total, sete casas foram atingidas por deslizamentos e há mais quatro pessoas feridas. Equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil estão no local apoiando as ações de resgate.

No total, 22 bairros foram atingidos por alagamentos e outras ocorrências ligadas às chuvas. São 71 famílias desalojadas até o momento.

O prefeito apelou para sejam feitas doações para as vítimas das chuvas.

